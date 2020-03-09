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Göçmenlerin üzerine ateş eden Yunan askerleri, şimdi de kaldıkları yapılara doğru ateş ediyor

Yunanistan askeri sınırda zulme devam ediyor. Çoğu zaman gerçek mermilerle göçmenlerin üzerine ateş eden askerler, zaman zaman da meskun mahale doğru ateş etmekten geri durmuyor.

09.03.2020 09:27 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:33

Sınırda gerçek mermilerle göçmenlerin üzerine ateş eden Yunan askerleri sert müdahalelerin ardından şimdi de göçmenlerin kaldığı yapılara doğru ateş ediyor.

YERLEŞİM YERLERİNE BİLE ATEŞ EDİYORLAR

Türkiye- Yunanistan kara sınırında bekleyen sığınmacılar, Yunan sınır güçlerinin göz yaşartıcı gazlı sert müdahalesinin yanı sıra zaman zaman gerçek mermilerle yapılan atışlara da hedef oluyor. Yunan sınır askerinin hedef gözeterek açtığı ateş sonucu çok sayıda kişi yaralanırken hayatını kaybedenler de oluyor. Kimi zaman sığınmacılara silah doğrultan Yunan askeri kimi zamanda sınır kapısına 2 kilometre uzaktaki yerleşim yerlerini düşünmeden bu yöne ateş ediyor.

GÖÇMENLERE "SİZİ KESECEĞİM" HAREKETİ

Yunan askerlerinin makinalı tüfeklerle hedef gözeterek sığınmacılara ateş etmesi önceki gün görüntülenmişti. Askerlerin, sığınmacılara karşı tüfeğine sarılması yine görüntülere yansırken 2 kilometre uzaktaki meskun mahal hesaba katılmadan ateş edilmesi yine kameralara yansıdı. Bunun yanı sıra Yunan askerinin sığınmacılara eliyle yaptığı "sizi keseceğim" manasına gelen hareketi de kameralarca kaydedildi.

Göçmenlerin üzerine ateş eden Yunan askerleri, şimdi de kaldıkları yapılara doğru ateş ediyor

Kaynak: AA

Etiketler : Yunanistan, Türkiye, Dünya, Güncel
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