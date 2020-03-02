Yunan askerlerinin mültecilere ait bota ateş açtığı an kamerada!

Muğla 'nın Bodrum ilçesinden bindikleri altı metrelik lastik bot ile denize açılan mülteciler, İstanköy adasına yaklaşınca Yunan sahil güvenlik botu tarafından önleri kesilerek durduruldu.

DÖNDÜREMEYİNCE ETRAFINDA DÖNMEYE BAŞLADILAR

Yunan sahil güvenlik botları, göçmenleri dönmeye ikna edemeyince iki botun etrafında dönmeye başladı. Dev dalgalar ile birlikte iki bot alabora olma tehlikesi geçirirken büyük olan lastik bot su almaya başladı.

ATEŞ AÇTILAR

Buna rağmen göçmenler dönmeyince bu kez Yunan askerleri ateş açtı. Silah sesleri Akyarlar sahilinden duyuldu. Göçmenlerin bot ve tekneyi batırma tehdidi almasından sonra bu kez Yunan sahil güvenlik botları göçmen botlarına burunlarını dayayarak Türk karasularına sürmeye çalıştı.

KAMERA KAYITTAYDI

O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayların devam ettiği sırada iki Yunan sahil güvenlik helikopteri de havadan göçmenleri takip ettiği görüldü.