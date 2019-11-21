Haberler » Dünya » Yunan bakan: Türkiye AB'den göçmenler için istediği parayı 'Kapıları açarız' tehditleri ve... - Haber
BBC

Yunan bakan: Türkiye AB'den göçmenler için istediği parayı 'Kapıları açarız' tehditleri ve...

Yunanistan'ın göç politikalarından sorumlu bakanı Yorgos Kumuçakos, AFP'ye verdiği röportajda Türkiye'nin göçmenler için 'Kapıları açarız' tehditlerinin AB'de karşılık bulmayacağını söyledi.

21.11.2019 05:30 | Son Güncelleme: 21.11.2019 05:30Yunan bakan: Türkiye AB'den göçmenler için istediği parayı 'Kapıları açarız' tehditleri ve...

'ın göç politikalarından sorumlu bakanı Yorgos Kumuçakos, 'nin, Avrupa Birliği (AB) yardımlarını istiyorsa, 'şantaj yapmaya son vermesi gerektiğini' söyledi.

Washington'da AFP ajansına konuşan Kumuçakos, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve diğer Türk yetkililerin, yardım gelmezse göçmenlerin Avrupa'ya geçişi için "Kapıları açarız" tehditlerinin kaygı verici olduğunu ifade etti.

Kumuçatos, "Türkiye sürekli olarak 'Kapıları açarız' diyerek, bu kapıların açılmasını bekleyen göçmenleri daha fazla kapıya yığıyor" dedi.

Yunan bakan, Mayıs ayından bu yana Yunanistan kıyılarına ulaşan göçmen sayısında yüzde 240 oranında artış olduğuna da dikkat çekti.

AB'nin Türkiye'den yapılan 6 milyar euroluk yardım talebine 'olumlu yaklaşmasını' istediklerini söyleyen Yunan bakan "Ama Türkiye'nin bu parayı şantaj yaparak veya tehditlerle talep etmesi, parayı verip vermeme kararı alacak olan Avrupalılar için gerekli olumlu siyasi atmosferi yaratmıyor" diye konuştu.

Kumuçakos, "Avrupa tehditler veya şantajlara göre hareket edemez. Avrupalıların, Türklerin karşı karşıya olduğu durumu anlaması gerektiği kadar, Ankara'nın da Avrupa'yla muhatap olmanın yolunun bu olmadığını anlaması lazım" dedi.

Yunanistan'da Temmuz ayında yapılan erken seçimi kazanan muhafazakar Başbakan Kiriakos Miçotakis göçle mücadele edecekleri vaadinde bulunmuştu.

Yunan hükümeti, Çarşamba günkü açıklamasında adalarda kapasitelerinden fazla göçmen ağırlayan kamplarda revizyona gideceklerini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak Ekim sonunda yaptığı bir konuşmada Avrupa'ya Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölge planlarına destek verilmezse Suriyeli göçmenler için kapıları açacakları tehdidinde bulundu.


Avrupa Birliği, Yunanistan, Türkiye, Dünya
BBC


Son Dakika Dünya Haberleri
11:40 Mustafa Cengiz'den Falcao'nun sakatlığı için açıklama: Kimse salak değil
11:38 BM'den İsrail'e tepki: Batı Şeria'daki yerleşimler barış sürecini baltalıyor
11:33 Kraliçe Elizabeth'in oğlu Prens Andrew kraliyet görevlerini bıraktı
11:30 Trump'ın azil süreci - ABD Başkanı basının karşısına keçeli kalemle aldığı notlarla çıktı: 'Hiçbir...
11:23 BM'den İsrail'e tepki: Batı Şeria'daki yerleşimler barış sürecini baltalıyor
11:23 Kraliçe Elizabeth'in oğlu Prens Andrew kraliyet görevlerini bıraktı
10:35 Son dakika: Suriye'nin kuzeyinde 145 kilometre uzunlukta 30 kilometre derinlikte güvenli bölge sağlandı
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
10:07 Kılıçdaroğlu: Saray'a gidip Erdoğan'la konuşan ismi biliyorum
09:41 Genç kızın denize atlayıp intihara kalkıştığı anlar kamerada
09:18 Talihsiz vatandaşın cansız bedeni "Ölüü" yazan duvarın önünde bulundu
08:30 Son dakika: Genelkurmay Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt vefat etti
22:16 BMGK üyesi 5 ülkeden İsrail'e çağrı: Yasa dışı yerleşime son verin
21:15 İtalya'da aşırı sağcı lider Salvini'ye karşı yeni halk hareketi: Sardalyalar
19:52 ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye açıklaması: İkili ilişkileri güçlendirmekte kararlıyız
19:46 Azil soruşturmasının kilit ismi tek tek anlattı: Ukrayna'ya baskı talimatını Trump verdi
19:36 Hollanda'dan sınır dışı edilen DEAŞ'lılarla ilgili açıklama: Türkiye'yi ikna edemedik
21.11.2019 11:42:05