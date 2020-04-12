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Yunan basınından Türkiye'ye akılalmaz suçlama: Koronavirüslü göçmenleri Yunanistan'a göndermeyi planlıyor

Türkiye ile Yunanistan arasında göçmen krizi yaşanırken, Yunan gazetesi Ekathimerini'den akılalmaz bir suçlama geldi. Gazete, yaptığı haberde "Türkler koronavirüs hastası olan mültecileri Yunanistan'a göndermeyi planlıyor" ifadesini kullandı.

12.04.2020 10:56 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:13

Yunan kaynaklar, Türkiye- Yunanistan sınırında insani dram yaşanmasına sebep olan mülteci krizi ile ilgili akılalmaz bir iddia ortaya attı. Ekathimerini'de yer alan haberde, Türkiye'nin koronavirüslü göçmenleri Yunanistan sınırına gönderdiği iddia edildi.

AKILALMAZ SUÇLAMA

Yunanistan'ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini'nin İngilizce edisyonu olan Ekathimerini'de yer alan haberde; bazı kaynaklar mülteci sorunu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gazetenin ismini açıklamadığı fakat "güvenilir" olarak adlettiği kaynaklar, Türk makamların Kovid-19 olan mültecileri özellikle Yunanistan'a gönderme planı içerisinde olduğunu söyledi.

Yunan basınından Türkiye'ye akılalmaz suçlama: Koronavirüslü göçmenleri Yunanistan'a göndermeyi planlıyor

"SINIRA GÖNDERİLDİ"

Gazeteye konuşan kaynaklar, "Bu mülteciler ki -birçoğu Pazarkule'de-, mülteci kamplarından toplanıp sınıra gönderildi" iddiasında bulundu.

Yunan basınından Türkiye’ye akılalmaz suçlama: Koronavirüslü göçmenleri Yunanistan’a göndermeyi planlıyor
Etiketler: Yunanistan, Türkiye, Güncel
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