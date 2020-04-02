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- Yunan bayraklı gemi karantinaya alındı- Gemide 160 Türk mürettebat bulunuyor

- Yunan bayraklı gemi karantinaya alındı Gemide 160 Türk mürettebat bulunuyor Yunan bayraklı Eleftherios Venizelos adlı gemide mürettebatta korona semptomlarının görülmesinin ardından gemi Pire limanında karantinaya alındı.

02.04.2020 23:44 | Son Güncelleme: 02.04.2020 23:45
- Yunan bayraklı gemi karantinaya alındı
Gemide 160 Türk mürettebat bulunuyor
ATİNA - Yunan bayraklı Eleftherios Venizelos adlı gemide mürettebatta korona semptomlarının görülmesinin ardından gemi Pire limanında karantinaya alındı.
Türk şirketinden kiralandığı ifade edilen Yunan bandıralı Eleftherios Venizelos adlı gemide 120 kişide korona virüs tespit edilmesinin ardından Yunanistan'ın Pire Limanında karantina altına alındı. Mürettebatın 160'ının Türk olduğu ifade edilirken, 187 mürettebatın ise yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.
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- Yunan bayraklı gemi karantinaya alındı- Gemide 160 Türk mürettebat bulunuyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel

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- Yunan bayraklı gemi karantinaya alındı- Gemide 160 Türk mürettebat bulunuyor
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