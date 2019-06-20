20.06.2019 14:08
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Yunan büyükelçi Atina aleyhine AİHM'e açtığı davayı kazanarak ülkesini mahkum ettirdi

Yunan büyükelçi Atina aleyhine AİHM

Yunanistan’da şu anda büyükelçilik yapan Ekaterini Loupas, Atina aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne 2016 yılında açtığı davayı kazanarak, ülkesini mahkum ettirdi.

Yunanistan'da büyükelçi olarak görevini sürdüren Ekaterini Loupas, Atina aleyhineAvrupaİnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) 2016 yılında açtığı davayı kazanarak ülkesini mahkum ettirdi. AİHM Yunanistan'ın, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin adil yargılanma hakkıyla ilgili 6. maddesini ihlal ettiğine hükmetti.

2007 yılındaCenevreBaşkonsolosu olarak görev yaptığı dönemde, yasa dışı işçi çalıştırmak suçundanİsviçremakamları tarafından kendisi ve Yunanistan aleyhine söz konusu çalışana ödenmek üzere 181 bin İsviçre Frangı maddi tazminat cezası verilmişti.
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Kaynak: Euronews.com
Avrupa,Yunanistan,Dünya

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