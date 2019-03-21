Yunan Dışişleri Bakanı Katrougalos:  Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin de Mevcut Hakları Var

Kaynak: DHA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan Dışişleri Bakanı Georgios Katrougalos ile Antalya'da ortak basın toplantısı düzenledi. Burada açıklama yapan Yunan Bakan Katrougalos, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklarını saygılı olduklarını belirterek şunları söyledi, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları ile ilgili bazı haklara sahip olduğunu biliyoruz. Biz de bu çerçevede Kıbrıs'ın haklarını destekliyoruz. Çünkü Kıbrıs kendi münhasır ekonomik bölgesinde yer alan hidrokabron kaynaklarından faydalanma hakkına sahiptir. Ancak şu da bir gerçek; Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin de mevcut hakları var. Uluslararası Deniz Hukukundan kaynaklanan hakları var. Biz bunların farkındayız."GÖRÜNTÜ GEÇİLDİGENİŞ HABERİ GEÇİLECEKANTALYA,