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Yunan Dışişleri Bakanlığı'ndan Mevlüt Çavuşoğlu'na yanıt: Lozan'ı okumak kafi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlapulos'a yönelik "Siz ne derseniz deyin; Batı Trakya Türk Azınlığı yüzyıllardır Türk'tü" sözlerine yanıt veren Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, "Bunu anlamak için Lozan'ı okumak kafi" ifadelerini kullandı.

18.02.2020 16:55 | Son Güncelleme: 18.02.2020 18:19Yunan Dışişleri Bakanlığı'ndan Mevlüt Çavuşoğlu'na yanıt: Lozan'ı okumak kafi

Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarına karşılık, "Bunu anlamak için 'ı okumak kafi" ifadelerini kullandı.

"BUNU ANLAMAK İÇİN LOZAN'I OKUMAK KAFİ"

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na verdiği cevapta, "Demokrasinin beşiği olan ve aynı zamanda AB demokratik ülkesi olan Yunanistan'da eşitlik haklarından faydalanan tek bir azınlık vardır. O Müslüman azınlıktır. Bunu anlamak için Lozan'ı okumak kafi" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos'un, Batı Trakya'da yaşayan Türkler için "Müslüman Yunan Azınlık" ifadesi kullanmasına yönelik yaptığı açıklamada, "Siz ne derseniz deyin; Batı Trakya Türk Azınlığı yüzyıllardır Türk'tü, Türk kalacak" ifadelerini kullanmıştı.


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Kaynak: İHA

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