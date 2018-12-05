Yunan Enerji Bakanı: Eastmed Boru Hattı Anlaşması 2019'un İlk Çeyreğinde İmzalanacak

Yunanistan
Çevre ve Enerji Bakanı George Stathakis, Yunanistan, İtalya
, Güney Kıbrıs
ve İsrail
'in EastMed boru hattıyla ilgili bir hükümetler arası anlaşma hazırlamakta olduğunu söyledi ve "Anlaşmanın 2019'un ilk çeyreğinde imzalanması bekleniyor" dedi.
Enerji Sempozyumu'nda, konuşması, Yunanistan'ın Lefkoşa Büyükelçiliği
Ticari ve Ekonomik Birim Başkanı Youli Boyatzopoulou tarafından okunan Stathakis, bu projenin Avrupa
, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve tüm Doğu Akdeniz bölgesi için stratejik önemi bulunan EastMed doğal gaz boru hattı olduğunu belirtti.
İsrail ve Güney Kıbrıs'ı Yunanistan'la ve Avrupa'nın geri kalanıyla birleştiren bu simgesel enerji projesinin uygulaması için dahil olan ülkeler arasında yapılan görüşmelerin olgunlaşmakta olduğunu belirten Stathakis, İtalya, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail arasında bir hükümetler arası anlaşma metni hazırlanması için işi üstlenen teknik ekiplerin çalışmalarını kısa zamanda tamamlamalarının beklendiğini ve anlaşmanın 2019'un ilk çeyreğinde imzalanmasını arzuladıklarını söyledi.
Temsilciler Meclisi Başkanı Demetris Syllouris de, Güney Kıbrıs'ta enerji konusundaki gelişmelerin kendileri için 'bir zorluk ama aynı zamanda da enerji ve hatta Kıbrıs sorunu esasında daha yeni bir genel plan yapmak için bir fırsat olduğuna dikkat çekti.
"Temsilciler Meclisi, çevreye, topluma ve tüm vatandaşlara saygılı, yeni, modern büyüyen bir politika formülünü destekleyecektir" diyen Syllouris, yasa ve hükümleri benimseyerek Temsilciler Meclisi'nin ülkenin enerji stratejisinin uygulanmasına önemli bir katkıda bulunacağını belirtti.
Kıbrıs Doğal Gaz Kamu Şirketi (DEFA) Başkanı Symeon Kassianides de sempozyumda yaptığı konuşmada, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Yatırım Bankası'ndan (EIB) finansman sağlanmasından sonra Kıbrıs'ta sıvılaştırılmış doğal gazın başlangıç projesinin uygulanabilir olduğuna işaret etti.
Kassianides, Güney Kıbrıs'ta bir LNG ithal tesisinin tasarlanması, inşası ve faaliyete geçirilmesiyle ilgili DEFA'nın ihalesine birçok şirketin ilgi gösterdiğini bildirdi.
The post Yunan Enerji Bakanı: EastMed boru hattı anlaşması 2019'un ilk çeyreğinde imzalanacak
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Güney Kıbrıs
05 Aralık 2018 Çarşamba 20:37