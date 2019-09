Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) gastronomi dalında "Yaratıcı şehirler ağı"na dahil ettiği Gaziantep mutfağının eşsiz lezzeti "Antep baklavası", Yunan gastronomi yazarlarının da büyük beğenisini kazandı.Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in davetlisi olarak Küresel Gazeteciler Konseyi Kurucu Üyesi ve Dış Medya Meclisi üyesi Aynur Tattersall'ın girişimiyle kente gelen Yunan gastronomi yazarları Nana Darioti, Thalia Tsichlakis ve Fotis Vallatos, baklava ustalarından lezzetiyle adını dünyaya duyuran tatlının yapım aşamalarını öğrendi.Baklavaya Antep fıstığı döken, ustaların özenle açtıkları yufkaları seren ve şekil verilmesine yardım eden Yunan yazarlar, ülkelerine döndüklerinde, lezzetine hayran kaldıkları baklavadan yemeleri için vatandaşlarına Gaziantep'e gelmeleri tavsiyesinde bulunacaklarını anlattı.Aynur Tattersall, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Londra'da uzun yıllardır gazetecilik yaptığını, gastronomi alanında da yazılar yazdığını söyledi.Yunan gazetecilerin 3 gündür kenti gezdiğini belirten Tattersall, şöyle devam etti:"Gaziantep'in sadece yemekleriyle değil insanlarıyla da çok özel bir şehir olduğunu söylediler. Bugün de baklavayı yakından görmek istediler. Baklavanın gerçekten Türkiye'ye ait olduğunu ve Gaziantep'te özel olarak yapıldığını bildikleri için buraya gelmek istediler. Çok ünlü yemek ve seyahat yazarları. Ne kadar fıstık konulduğunu, ne yağı kullanıldığını, özelliğini her şeyini bilmek istediler. Bana, 'Gerçekten böyle bir baklavayı daha önce tatmadık, yemedik. Gidince dergilerimizde yer vereceğiz. Okurlarımıza buraya gelmelerini ve baklavayı burada yemelerini tavsiye edeceğiz' dediler.""Gerçekten muhteşem"Yunanistan'da yayın yapan Blue Magazin'in yemek ve seyahat editörü Fotis Vallatos da baklava yapımını görmenin kendisi için çok güzel bir tecrübe olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Gaziantep'te baklava yapımı, bir sanat gibi. Baklava yapımını izlemek adeta bir görsel şov, tiyatro oyunu izlemek gibi. Diğer gastronomi tecrübelerine benzemiyor. Biz de Yunanistan'da baklava yapıyoruz. Ancak baklavanın tadına bakılması ve gelip nasıl yapıldığının izlenmesinin, Gaziantep'e gelinmesi için ayrı bir sebep olduğunu düşünüyorum. Gerçekten muhteşem."FNL Food ve Lesiure Guide şef editörü Thalia Tsichlakis ise Gaziantep baklavasının tattığı en güzel tatlı olduğunu dile getirdi.Herkesin tarifleri olabileceğini ama esas olanın tarif değil, farkı yaratan küçük detaylar olduğunu vurgulayan Tsichlakis, şöyle konuştu:"Burada herkes bir işi yapıyor. Baktığınızda onların fabrika gibi çalıştığını düşünmüyorsunuz, çok doğru şekilde çalışıyorlar. Herkes her hareketi çok iyi biliyor. Her şey olağanüstü. Favorim midye ve kare baklava. Bugüne kadar baklava yapımına katılmıştım, baklava yapmıştım. Burayı gördükten sonra 'evet' diyemem. Burayı görmeseydim 'evet yaptım' derdim. Benim yaptığımla buradaki baklavalar aynı değil, tarifi benzerlik gösterebilir ama bazı şeyler farklılık yaratır. Sırları bilsen bile, sadece bir fikrin olur ama asla yapmasını beceremezsin. Daha önce İstanbul'da baklava yemiştim ama buranın gerçekten farklı olduğunu düşünüyorum."Olive Magazine şef editörü Nana Darioti de Yunanistan'da da baklava yapıldığını, ceviz, badem, fındık ve zeytinyağı kullanıldığını ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:"Burada sanattan bahsediyoruz. Gaziantep baklavası gerçekten muhteşem, başka bir söz söyleyemiyorum. Sadece bunu yemek için tekrar tekrar gelirim. Çok kıskandım, biz de baklava yapıyoruz ama gerçek baklava burada sizin yaptığınız. Gaziantep'e sadece baklava yemek için tekrar geleceğim. Harika, tarif edilemez bir lezzet."