Yunan güvenlik güçleri, göçmenlerin geçişini engellemek için jiletli barikatlar kurdu

Avrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin Edirne 'ye gelişleri sürüyor. Kentte, Pazarkule-Kastanies sınır kapıları arasında bulunan tampon bölgede mülteci grubunun bekleyişi sürüyor. Yunanistan , tampon bölgede jiletli tellerle barikat kurarak, bölgeye çok sayıda Yunan polisi sevk etti.

YUNAN GÜVENLİK GÜÇLERİNDEN GEÇİŞE İZİN VERMİYOR

Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen düzensiz göçmenler, özellikle Yunanistan'la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı civarında bekliyor.

Tel çitle korunan alanın yakınında bekleyen göçmenlere, Yunan güvenlik güçleri geri çekilmeleri için zaman zaman ses bombası atıyor, araçlarının sirenini çalıyor. Başlayan sağanak nedeniyle zor anlar yaşayan düzensiz göçmenler, yaktıkları ateşin etrafında ısınmaya çalışıyor.