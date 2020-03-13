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Yunan askerler gaz bombalarının etkisini artırmak için kullandıkları fan ters etki yapınca gazdan kendileri etkilendi

Yunanistan sınır birlikleri, sığınmacılara attıkları gaz bombalarının etkisini artırmak için kullandıkları fanın ters etki yapması yüzünden zaman zaman zor anlar yaşıyor. Yoğun gazdan etkilenen Yunan askerler görüntülere yansıdı.

13.03.2020 10:49 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:09

Sığınmacılara attıkları gaz bombalarının etkisini artırmak Yunan askerlerinin kullandıkları fan başlarına bela oldu. Kullanılan fanın zaman zaman rüzgarın etkisiyle ters etki yapması askerleri zor durumda bırakıyor.

GÖÇMENLERE ATTIKLARI GAZDAN KENDİLERİ ETKİLENDİ

Türk-Yunan sınırında Yunan askerlerin göçmenlere uyguladığı şiddet devam ederken, Yunan askerler insanlık dışı faaliyetlerini de sürdürüyor. Göçmenlerin üzerlerine atılan gaz bombasının etkisini artırmak isteyen Yunan askerler, sınıra büyüük fan koyarak zulmün şiddetini artırdı. Ancak kullanılan fanın zaman zaman ters etki yapmasıyla Yunan askerleri gazdan kendileri etkileniyor.

SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ GAZLARI KULLANIYORLAR

Sığınmacılar, Avrupa 'ya gitmek amacıyla Yunanistan sınırında 15 gündür bekliyor. Yunanistan hudut birlikleri, geçişleri engellemek için zaman zaman sığınmacılara biber gazı ve tazyikli suyun yanı sıra ölüm ve yaralanmalara neden olan plastik ve gerçek mermilerle müdahalede bulunuyor. Sınırın yakınlarındaki sığınmacılara sık sık biber ve göz yaşartıcı gazlarla saldıran güvenlik güçleri, son kullanma tarihi geçmiş gazlar kullanıyor.

KULLANDIKLARI FAN TERS ETKİ YAPIYOR

Sığınmacılara karşı orantısız güç kullanan Yunan güvenlik güçleri, uzun süredir Türkiye'ye doğru esen rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle gaz bombalarının etkisini artırmak amacıyla dün sınırdaki askeri araca monte edilmiş fanı çalıştırmaya başladı. Yunan güvenlik güçleri, zaman zaman fanın azizliğine uğruyor. Fanın oluşturduğu akım yüzünden gaz bombalarının hedeflenen alandan geriye düşmesi nedeniyle Yunan sınır güçleri gazdan etkileniyor.
Bu arada, Yunan hudut birliklerinin attığı gaz bombasının fanın etkisiyle bulundukları alana düşmesi görüntülere yansıdı.

Yunan askerler gaz bombalarının etkisini artırmak için kullandıkları fan ters etki yapınca gazdan kendileri etkilendi

Kaynak: AA

Etiketler : Yunanistan, Avrupa, Güncel

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