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Yunan güvenlik güçlerinin gaz bombalarından etkilenen tavus kuşlarına koruma

EDİRNE'de, Pazarkule Sınır Kapısı'nın simgesi 4 tavus kuşu, Yunan güvenlik güçlerinin göçmenlere sıktığı gazlardan etkilenince 2'nci Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi bahçesinde korumaya alındı.

12.03.2020 15:58 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:58
Yunan güvenlik güçlerinin gaz bombalarından etkilenen tavus kuşlarına koruma

EDİRNE'de, Pazarkule Sınır Kapısı'nın simgesi 4 tavus kuşu, Yunan güvenlik güçlerinin göçmenlere sıktığı gazlardan etkilenince 2'nci Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi bahçesinde korumaya alındı.

Pazarkule Sınır Kapısı'nın yıllardır simgesi olan 4 tavus kuşu, sınır kapısında görevliler tarafından beslenerek, korundu. Türkiye'ye giriş ve çıkış yapanların dikkatini çeken tavus kuşları, Yunanistan 'ın Kastanies Sınır Kapısı'nı kapatıp, tampon bölge ve çevrede bulunan göçmenlere gaz bombası, tazyikli su, biber gazı ve silah ile müdahalesinden etkilendi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın yetkililerle iletişime geçmesinin ardından tavus kuşları, Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince daha güvenli olan 2'nci Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi bahçesine taşındı. Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, "Son dönemde mültecilerin Pazarkule Gümrük Kapısı'na gitmesi ve Yunan tarafından durmadan gaz bombası atılması nedeniyle buradaki tavus kuşlarına zarar gelmesin, diye onları Sultan 2'nci Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nin bahçesine taşıdık. Hayvanlar orada göz yaşartıcı bomba ve sesten dolayı zarar görebilirdi. Şimdi Sağlık Müzesi'nde bulunan diğer tavus kuşlarıyla daha sağlıklı ve daha güvenli bir ortamdalar" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Yunanistan, Edirne, Güncel

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