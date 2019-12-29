Haberler » Güncel » Yunan güvenlik güçlerinin göçmeni darbettiği anlar kamerada - Haber

Yunan güvenlik güçlerinin göçmeni darbettiği anlar kamerada

YUNANİSTAN'da dövülerek Türkiye'ye gönderilen göçmenlerden biri, arkadaşının darbedildiği anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

29.12.2019 15:42 | Son Güncelleme: 29.12.2019 15:42 Yunan güvenlik güçlerinin göçmeni darbettiği anlar kamerada

YUNANİSTAN'da dövülerek 'ye gönderilen göçmenlerden biri, arkadaşının darbedildiği anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Kaçak göçmen, görüntüleri internet üzerinde paylaştı.

güvenlik güçleri, ülkeye kaçak olarak giren göçmenleri uluslararası anlaşmaları hiçe ayarak Türkiye'ye geri itmeye devam ediyor. Yakaladıkları kaçakları önce kamplarda toplayan Yunan polisi, göçmenlerin ifadelerine göre burada 2 gün beklettikten sonra Türkiye- Yunanistan sınırını belirleyen Meriç Nehri üzerinden botla Edirne'ye gönderiyor. Edirne'de askerler tarafından yakalanan göçmenler, sıcak çorba ve insani yardımın ardından göç idarelerine teslim ediliyor. Darbedilip yaralı olanlar ise hastanelerde tedavi ediliyor.

Türkiye'de yakalanan 30 bin göçmen, İnsan Hakları Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Sözleşmesi'ni hiçe sayan Yunanistan güvenlik güçleri tarafından geri itildiklerini söyledi. Bu göçmenlerden 8 bini ise darbedildiklerini belirtti. Göçmenler ifadelerinde Yunan güvenlik güçlerinin dövdükten sonra paralarını da aldıklarını kaydetti. Yunan polisleri gitmemek için direnleri ise üzerindeki elbiseleri çıkarıp zorla bota bindirerek gönderiyor.

En son dövüldükten sonra Türkiye'ye itilen bir kaçak göçmen, arkadaşının darbedildiği anları cep telefonuyla görüntüledi. Kaçak göçmen daha sonra bu görüntüleri, internet üzerinden paylaştı.

BÜYÜK BÖLÜMÜ, PAKİSTAN VE AFGANİSTANLI

Yunanistan'a deniz ve Meriç Nehri üzerinden botla geçen göçmenler Sırbistan'a geçip oradan Almanya'ya gidiyor. Organizatörlerin 3 bin ila 5 bin Euro arasında Türkiye üzerinden Avrupa'ya götürdüğü göçmenlerin büyük kısmı Pakistan ve Afganistan uyruklulardan oluşuyor.

VİP GEÇİŞ 10 BİN EURO

İstanbul'dan sahte pasaport, sürat teknesi gibi Avrupa'ya gitmek isteyenlere garanti geçiş ile 10 bin Euro'ya mal oluyor. Pakistan, Afganistan, Cezayir uyruklu organizatörlerin de bulunduğu insan taciri çeteler, temas kurdukları göçmenleri VİP geçiş hizmeti sağlıyor. Organizatörler, kendi ülkelerinde anlaştıkları göçmenleri Türkiye üzerinde istedikleri Avrupa ülkelerine yasa dışı yollardan geçişlerini sağlıyor.

YAKALANAN DÜZENSİZ GÖÇMEN SAYISINDA 48 BİN ARTIŞ

Edirne'de güvenlik güçlerinin denizde ve karada yaptığı denetimlerde, geçen yıl 74 bin 824 düzensiz göçmen yakalanırken, bu yıl bu sayı 48 bin 553 artarak, 123 bin 377'e çıktı.



Yunanistan, Türkiye, Avrupa, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:49   Antalya'da kadınların 'danslı protestosuna' polis engeli - Haber
16:49   DHA YURT BÜLTENİ-11 - Haber
16:48   Sahte içki dolu bidonları toprağa gömmüşler - Haber
16:48   Sakarya'dan kısa kısa - Haber
16:48   Adana'da trafik kazası: 1 Yaralı - Haber
15:53   Yüz yıldır adak adanan türbe boş çıktı! Köylüler şaşkın - Haber
14:31   Son dakika: Kars'ın Sarıkamış ilçesinde deprem oldu - Haber
13:51   Antalya'da aralık ayında deniz keyfi - Haber
13:42   Büyükçekmece Kaymakamlığı, muhtarların Kanal İstanbul aleyhine konuşmasının yasaklandığı iddialarını yalanladı - Haber
13:19   Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul için "turuncu" uyarı: Rüzgarın şiddeti 100 kilometreye kadar çıkacak - Haber
29.12.2019 16:53:57