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Yunan güvenlik güçlerinin göçmenlerin üzerine ateş açtığı anların yeni görüntüsü ortaya çıktı

Türkiye-Yunanistan sınır hattından yeni görüntüler geldi. Tel çitleri kesen düzensiz göçmenler İpsala'dan Yunanistan'a geçti. Yunanistan tarafında düzensiz göçmenlerin üzerine ateş açıldı.

02.03.2020 21:56 | Son Güncelleme: 02.03.2020 21:59

'nin kararının ardından ülkelerindeki iç savaştan kaçıp Avrupa'ya gitmek için yola çıkan binlerce mülteci, sınır kapısına dayandı. Önceki gün ses bombası ve biber gazıyla mültecileri püskürtmek isteyen Yunan güvenlik güçleri, şiddetin dozunu iyice artırdı.

Yunan güvenlik güçleri sınırı geçmek isteyen mültecilerin üzerine ateş açarken mültecilerin yaşadığı dehşet anları böyle görüntülendi.

GÖÇMENLER TEL ÇİTLERİ KESEREK YUNANİSTAN'A GEÇTİ

Edirne'nin İpsala ilçesinden yüzlerce düzensiz göçmen Yunanistan'a geçiş yaptı.

Avrupa ülkelerinde yaşama hayaliyle Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye gelen binlerce düzensiz göçmen, geçiş için her türlü ihtilami deniyor.

İpsala'da toplanan düzensiz göçmenlerden 2 bin 500'ü, kırsal bir alanda tel çitin bir bölümünü makaslarla keserek, bazı bölümlerini ise yıkarak Yunanistan'a geçti.

Hızla koşarak sınır hattından uzaklaşmaya çalışan düzensiz göçmenlere Yunan hudut birlikleri karşı koymaya çalıştı, havaya ateş etti. Bu sırada göçmenlerin çoğu gözden kayboldu.

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Yunanistan, Türkiye, Güncel


2.03.2020 23:24:14