Yunan güvenlik güçlerinin plastik mermiye saplanması için tel yerleştirdiği iddiası
Sınırda Yunanistan tarafından gelen plastik mermiyle yaralanan sığınmacının boynundan çıkarılan plastik mermiye saplanması için tel yerleştirildiği tespit edildi.
08.03.2020 09:46
Sınırda Yunanistan tarafından gelen plastik mermiyle yaralanan sığınmacının boynundan çıkarılan plastik mermiye saplanması için tel yerleştirildiği tespit edildi.
Sınırı geçmek isteyen sığınmacılara Yunanistan güvenlik güçleri, yoğun gaz, tazyikli su ve mermi ile müdahale etmeye devam ediyor.
Dün Yunan askerinin makineli tüfek ile sığınmacılara ateş etmesi görüntülere de yansımıştı.
Açılan ateş sonucu ölümler ve yaralanmaların olduğu sınır hattında Yunanistan tarafından atılan plastik mermiyle yaralanan bir sığınmacıya da Türk sağlık görevlileri müdahale etti.
Sığınmacının boynuna saplanan plastik mermi çıkarıldı.
Plastik merminin saplanması için çivi benzeri tel yerleştirilerek güçlendirildiği belirlendi.
Sınırı geçmek isteyen sığınmacılara Yunanistan güvenlik güçleri, yoğun gaz, tazyikli su ve mermi ile müdahale etmeye devam ediyor.
Dün Yunan askerinin makineli tüfek ile sığınmacılara ateş etmesi görüntülere de yansımıştı.
Açılan ateş sonucu ölümler ve yaralanmaların olduğu sınır hattında Yunanistan tarafından atılan plastik mermiyle yaralanan bir sığınmacıya da Türk sağlık görevlileri müdahale etti.
Sığınmacının boynuna saplanan plastik mermi çıkarıldı.
Plastik merminin saplanması için çivi benzeri tel yerleştirilerek güçlendirildiği belirlendi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Yunan güvenlik güçlerinin plastik mermiye saplanması için tel yerleştirdiği iddiası
Etiketler : Yunanistan, Plastik, Güncel
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