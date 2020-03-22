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Yunan Kathimerini gazetesi, yayınladığı koronavirüs karikatürüyle Müslümanları hedef aldı

Yunanistan'da yayın yapan Kathimerini gazetesi, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili Müslümanları hedef alan skandal bir paylaşıma imza attı. Söz konusu karikatür, gazetenin İngilizce yayın yapan Twitter hesabından paylaşıldı.

22.03.2020 17:24 | Son Güncelleme: 22.03.2020 17:56

Yunanistan 'da yayın yapan Kathimerini gazetesi koronavirüsle ilgili Türkiye 'yi, Müslümanları ve göçmenleri hedef alan bir karikatür yayınladı. Gazete karikatürü İngilizce yayın yapan Twitter hesabından paylaştı.

Koronavirüsün merkez üssü artık Avrupa olmasına rağmen Yunanistan'da yayın yapan gazete Müslümanları, Türkiye'yi ve göçmenleri hedef alan bir karikatür yayınladı.

Virüsü Müslümanların taşıdığı mesajı veren karikatürde arka manzarada İstanbul camileri, Türk bayrağı yer alırken, ön tarafta burka giymiş iki kadın görülüyor.

Kadınların gözlerinin görüldüğü aralıkta ise virüs resmediliyor.

İşte gazetede Ilias Makris imzasıyla yayınlanan karikatür:

Yunan Kathimerini gazetesinden ırkçı koronavirüs karikatürü
Yunan Kathimerini gazetesi, yayınladığı koronavirüs karikatürüyle Müslümanları hedef aldı
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Yunan Kathimerini gazetesi, yayınladığı koronavirüs karikatürüyle Müslümanları hedef aldı

Haberin Videosu :

Yunan Kathimerini gazetesinden ırkçı koronavirüs karikatürü
Etiketler : Yunanistan, Türkiye, Güncel

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