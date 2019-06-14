14.06.2019 20:41
Haberler»Politika » Haber

Yunan Komünist Partisi: "Ülkedeki ABD ve NATO üsleri kapatılsın "

Yunan Komünist Partisi: "Ülkedeki ABD ve NATO üsleri kapatılsın "

Yunanistan Komünist Partisi (KKE), ABD'nin İran'a karşı planlarının bölgedeki uluslar için iyi bir sonuç getirmeyeceğini gerekçe göstererek ülkedeki tüm ABD ve NATO üslerinin kapatılması yönünde çağrıda bulundu.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE), ABD'nin İran'a karşı planlarının bölgedeki uluslar için iyi bir sonuç getirmeyeceğini gerekçe göstererek ülkedeki tüm ABD ve NATO üslerinin kapatılması yönünde çağrıda bulundu.

İran ile ABD arasında yaşanan Uman denizi saldırıları krizi devam ederken Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Washington'un, Tarhan yönetimine karşı olan tutumunun ve planlarının bölgede kötü sonuçlar doğurabileceği gerekçesi ile ülkedeki tüm ABD ve NATO üslerinin kapatılması yönünde çağrıda bulundu.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) tarafından yapılan resmi açıklamada, "Umman Körfezi'ndeki tankerlere yapılan saldırılar bir kez daha İran aleyhine gelişmeleri ateşledi. ABD sanki 'çoktan hazırlanmış gibi' davranıyor. İran'ı sıkıştırmak için bölgedeki askeri kuvvetlerini artırıyor. İran etrafındaki şüphenin artması için iyi bir aldatmaca yaratıyor Şimdi Yunanistan'daki tüm yabancı ABD ve NATO üslerini kapatın. NATO ve AB misyonlarına katılan tüm Yunan askeri kuvvetlerini iade çekin" denildi.

Parti, ABD'nin bölgedeki eylemlerinin emperyalist güçlerin enerji kaynaklarını kontrol etme, ticaret yollarını ve pazar paylarını ele geçirme temelli olduğunu öne sürdü. - ATİNA
Kaynak: İHA
Yunanistan, İran, Amerika Birleşik Devletleri, Politika

Son Dakika Haberleri
22:02 Bakan Ersoy: "Dünyada mavi bayrak sayısı olarak üçüncü sıradayız"
22:02 Sağanak nedeniyle çöken yola düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı
22:00 TFF Süper Kupa 7 Ağustos'ta Ankara'da oynanacak
22:00 MFÖ, Gaziantep'te konser verdi
21:59 Devlet Bahçeli, Bengütürk TV ile Türkgün Gazetesi'ni ziyaret etti
21:59 Meksika 68 sınır geçiş noktasında kontrolleri artırıyor
21:58 Şoför kalp krizi geçirdi, bekçi faciayı önledi