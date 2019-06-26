Yunan mevkidaşı ile görüşen Bakan Akar'dan önemli açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar , Yunan mevkidaşı Evangelos Apostolakis ile görüştü.

Brüksel 'deki NATO Zirvesi'nde yapılan görüşme sonrası açıklama yapan Bakan Akar, iki ülke arasındaki sorunların iyi komşuluk içinde çözülmesi gerektiğini vurguladı.Akar, provokatif açıklama davranışlardan kaçınılması gerektiğine dikkat çekti.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve ABD arasındaki diyaloğun sürdürülmesinin önemine değinilen görüşmede, Suriye ve F-35 savaş uçağı projesi ile diğer ikili güvenlik ve savunma iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.