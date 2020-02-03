Haberler » Güncel » Yunan milletvekiline Türk bayraklı tepki - Haber

Yunan milletvekiline Türk bayraklı tepki

Adıyaman Belediyesi, Türk Bayrağını yırtarak çirkin bir provokasyona imza atan Yunan milletvekiline tepki amacıyla esnafa ve vatandaşlara Türk Bayrağı dağıttı.

03.02.2020 15:35 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:40Yunan milletvekiline Türk bayraklı tepki
Belediyesi, Türk Bayrağını yırtarak çirkin bir provokasyona imza atan Yunan milletvekiline tepki amacıyla esnafa ve vatandaşlara Türk Bayrağı dağıttı.

Adıyaman'da esnafa ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıtarak Parlamentosu'nda Türk Bayrağı yırtarak çirkin bir provokasyona imza atan Yunan Vekil Lagos'a anlamlı bir tepki gösteren Adıyaman Belediyesi, şehri bayrakla donattı. Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinliğe Belediye Başkan Yardımcıları Şerif Ayaz ve Reşit Bilgin ile birim müdürleri katıldı. Şehir merkezindeki iş yerlerine tek tek girerek bayrak dağıtan belediye yetkilileri, 7'den 70'e tüm vatandaşlara Türk bayrağı hediye etti. Konu ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise Yunan milletvekiline sert tepki göstererek, "Avrupa Parlamentosu'nda şanlı bayrağımıza yapılan küstah ve çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bizim kutsallarımız olan bayrağımız hep dalgalanacak, ezanımız hiç susmayacak ve devletimiz inşallah ilelebet payidar kalacaktır" diye konuştu.

Vatandaşlar ise Adıyaman Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinliği anlamlı bulduklarını söyleyerek, Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırıyı kınadı ve dağıtılan bayrakları ev ve iş yerlerine astı. - ADIYAMAN

Adıyaman, Avrupa, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:39  Maydonoz nasıl yazılır? TDK'ya göre maydonoz mu, maydanoz mu?
17:03  Eda Taşpınar kimdir? Eda Taşpınar kaç yaşında, nereli?
16:51  İdlib nasıl yazılır? İdlib mi, İdlip mi? İdlib ne demek?
16:31  2020 AGİ ücretleri ne kadar oldu? AGİ 2020 evli, bekar, çocuklu - AGİ 2020 net
15:46  Trabzonspor-Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda?
3.02.2020 18:46:25