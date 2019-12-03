Haberler » Dünya » Yunan milyarder 58 milyon dolarla 'ABD tarihinin en yüksek cinsel taciz tazminatını' ödeyecek - Haber

Yunan milyarder 58 milyon dolarla 'ABD tarihinin en yüksek cinsel taciz tazminatını' ödeyecek

Yunan milyarder Alkiviades "Alki" David, Los Angeles'taki ofisinde bir kadını taciz ettiği gerekçesiyle 58 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi. Bu rakam ABD'de böyle bir suç için ödenen en büyük meblağ olarak kayıtlara geçti

03.12.2019 12:12 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:12Yunan milyarder 58 milyon dolarla 'ABD tarihinin en yüksek cinsel taciz tazminatını' ödeyecek
Yunan milyarder Alkiviades "Alki" David, Los Angeles'taki ofisinde bir kadını taciz ettiği gerekçesiyle 58 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi. Bu rakam ABD'de böyle bir suç için ödenen en büyük meblağ olarak kayıtlara geçti.

Savcı Gloria Allred, jürinin David'e ofisinde çalışan Mahim Khan adlı kadına yaptıkları sebebiyle taciz olaylarında verilen en üst tazminat cezası olan 50 milyon dolar ödemesine hükmettiğini söyledi. Geçen haftaki davada jüri David'in aynı kadına 8.25 milyon daha dolar ödemesini kararlaştırmıştı.
Euronews.com'da Görüntüle

Los Angeles, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Dünya

Son Dakika Haberleri

12:58 Afyonkarahisar özel öğrenciler, ebru ve resim yapıyor - Haber
12:58 Bitlis şehit er alparslan kurt için tören düzenlendi - Haber
12:58 İstanbul'da özel harekat polislerinden nefes kesen tatbikat - Haber
12:58 Şanlıurfa-şehit uzman çavuş harun çınar törenle memleketi hatay'a uğurlandı - Haber
12:54 Cem Yılmaz'a açtığı tazminat davası reddedilen Prof. Dr. Orhan Kural ağladı - Haber
12:53 Bulutlar gündüzü geceye çevirdi - Haber
12:40 Müşteri hizmetlerini 2 yılda 24 bin kez aradı, göz altına alındı - Haber
12:39 Trump'tan NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söyleyen Macron'a yanıt - Haber
12:35 2019 yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye kazanan talihli parasını almazsa 70 milyon kamuya aktarılacak - Haber
12:23 Son dakika! Ankara'da 3.2 büyüklüğünde deprem - Haber
11:38 Ardahan'da esrarengiz görüntüyü çeken vatandaş çark etti - Haberler
10:13 İstanbul'un tuz tepesi havadan fotoğraflandı - Haberler
09:12 Binali Yıldırım'ın yeniden TBMM Başkanı olacağı iddia edildi - Haberler
22:20 Emmanuel Adebayor, Kayserispor'dan ayrıldığını açıkladı - Haberler
16:43 İrem Derici, "Bakire misin?" sorusuna Meryem Ana'nın fotoğrafını koyarak cevap verdi - Haberler
3.12.2019 13:07:56