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Yunan milyarder, taciz nedeniyle 58 milyon dolar tazminat ödeyecek

Yunan milyarder Alki David, Los Angeles'taki ofisinde bir kadını taciz ettiği gerekçesiyle 58 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi. Bu rakam ABD'de tacizden ödenen en büyük tazminat olacak.

04.12.2019 12:33 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:46

51 yaşındaki Yunan milyarder Alki David, ofisinde bir kadını taciz etmesi sebebiyle 58 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi. Bu rakam ABD'de böyle bir suç için ödenen en büyük meblağ olarak kayıtlara geçti.

TACİZ KANITLANDI

Üç boyutlu hologram prodüksiyonu yapan ve Coca Cola firmasından kalan mirasla milyar dolarlık bir servete kavuşan David'in, iş yerinde asistanı olarak çalışan Khan'ın tacizi kanıtladığı belirtildi. Karar sonrası konuşan Savcı Gloria Allred, "Me Too hareketi sonrası, Mahim Khan gibi kadınlar artık sessiz kalarak acı çekmeyecekler" dedi.

DAHA ÖNCE DE ÖDEMİŞTİ

Nijerya doğumlu prodüktör David daha önce de benzer suçlamalarla yargılanmış, aynı sene içerisinde iki kadını taciz ettiği gerekçesiyle 14 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

KENDİSİNİ REDDEDEN ÇALIŞANI KOVDU

Nisan ayında Chasity Jones adlı bir çalışanını kendisiyle ilişkiye girmesi için zorlayan Alki David, kadın tarafından reddedilince onu kovmuştu.

2007-2009 yılları arasında Emma McAllister ile evli olan Alki David, 2011–2016 yılları arasında ise Jennifer Stano ile evliydi.

Yunan milyarder, taciz nedeniyle 58 milyon dolar tazminat ödeyecek

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Ekonomi


Ekonomi

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