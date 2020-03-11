Yunan polisi Pazarkule'de sığınmacılara sapanla müdahale etti
Sığınmacılardan detaylar Yunan güvenlik güçlerinin gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etmesi Yunan güvenlik güçlerinin sığınmacılara sapanla müdahale etmesi EDİRNE - Yunan polisi Pazarkule'de sığınmacılara sapanla müdahale etti.
11.03.2020 19:14 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:18
Sığınmacılardan detaylarYunan güvenlik güçlerinin gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etmesiYunan güvenlik güçlerinin sığınmacılara sapanla müdahale etmesi EDİRNE - Yunan polisi Pazarkule'de sığınmacılara sapanla müdahale etti.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Yunan polisi Pazarkule'de sığınmacılara sapanla müdahale etti
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