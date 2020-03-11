Menü
Haberler ›› Güncel ››Yunan polisi Pazarkule'de sığınmacılara sapanla müdahale etti - Güncel

Yunan polisi Pazarkule'de sığınmacılara sapanla müdahale etti

Sığınmacılardan detaylar Yunan güvenlik güçlerinin gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etmesi Yunan güvenlik güçlerinin sığınmacılara sapanla müdahale etmesi EDİRNE - Yunan polisi Pazarkule'de sığınmacılara sapanla müdahale etti.

11.03.2020 19:14 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:18
Sığınmacılardan detaylar
Yunan güvenlik güçlerinin gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etmesi
Yunan güvenlik güçlerinin sığınmacılara sapanla müdahale etmesi EDİRNE - Yunan polisi Pazarkule'de sığınmacılara sapanla müdahale etti. Yunan polisi Pazarkule'de sığınmacılara sapanla müdahale etti

Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son dakika: Irak'ın ABD'li askerlerin bulunduğu üsse füze saldırısı düzenlendi Güncel
Son dakika: Irak'ın ABD'li askerlerin bulunduğu üsse füze saldırısı düzenlendi
Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi Güncel
Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı Güncel
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şenol Güneş'i veto etti Güncel
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şenol Güneş'i veto etti
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı Güncel
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı Güncel
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı