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Yunan polisinin darbettiği genç kıza Türkiye sahip çıktı

ÜLKELERİNDEKİ savaş ve yoksulluktan kaçarak daha iyi bir yaşam hayaliyle Avrupa yollarına düşen kaçak göçmenlerin, yasa dışı yollardan geçtikleri Yunanistan'da maruz kaldıkları insanlık dışı tavır bitmiyor.

22.11.2019 11:49 | Son Güncelleme: 22.11.2019 11:49Yunan polisinin darbettiği genç kıza Türkiye sahip çıktı

ÜLKELERİNDEKİ savaş ve yoksulluktan kaçarak daha iyi bir yaşam hayaliyle yollarına düşen kaçak göçmenlerin, yasa dışı yollardan geçtikleri 'da maruz kaldıkları insanlık dışı tavır bitmiyor. Tüm ailesini Suriye'deki iç savaşta kaybeden Türkmen asıllı Behiye S. (18), Yunan polisi tarafından dövülüp, tüm parası ve eşyalarına el konulduktan sonra denize atıldı. Boğulmaktan son anda kurtarılan genç kız, kendisine sahip çıkan Türk askeri ve yetkililere minnettar olduğunu söyledi.

Göç rotasının en önemli duraklarından Yunanistan'ın, yasa dışı yollardan topraklarına giren kaçak göçmenlere karşı uyguladığı şiddet sürüyor.

Suriye'nin Azez kentindeki bombalı saldırıda ailesini kaybeden Behiye S., amcasının yanına gitmek için kaçak yollardan girdiği Yunanistan'da hem dövüldüğünü hem de parası ile eşyalarına el konulduğunu söyledi.

'TÜM AİLEMİ KAYBETTİM'

Yunan polisinin cebindeki paraları yedirerek işkence uyguladığını öne süren Behiye S., kendisine sahip çıkan Türk askeri ve göç idaresi yetkililerine minnettar olduğunu ifade etti. Behiye S., "Suriye'den geldim, ailem, tarlamıza düşen bombalı saldırıda öldü. Tek başıma kaldım. Yunanistan'a gidiyordum. Bizi yakaladılar ve çok dövdüler. Sonra beni Türkiye'ye gönderdiler. Türk askerleri sağ olsun bana yardımcı oldu" diye konuştu. Behiye S., sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizi çok dövdüler. Telefonumuzu, paramızı aldılar. Türk paralarını yırtıp, ağzıma soktular. Sonrasında da bizi suya atıp, Türkiye tarafına geri attılar. Orada bir abi bana yardımcı oldu ve boğulmaktan kurtuldum. Yunanistan'da bir gün hapiste tuttular. Yemek vermedikleri gibi yanımızdaki yemeklere de el koydular."

'TÜRKİYE'YE MİNNETTARIM'

Geri itildikten sonra kendisine sahip çıkıp, ilgilenen Türk yetkililere minnettar olduğunu kaydeden Behiye S., tek isteğinin Türkiye'de kalarak bir hayat kurmak olduğunu söyledi. Behiye S., "Türkiye'ye döndükten sonra askerler bana çok yardımcı oldu ve bizi kurtardılar, bize yemek verdiler. Midem çok ağrıyordu, hastaneye götürdüler, yatacak sıcak bir yer sağlandı. Gerçekten çok minnettarım Türk yetkililere. Ben artık Türkiye'de kalıp, çalışıp bir hayat kurmak istiyorum. Bir daha Yunanistan'a gitmeyi düşünmüyorum, tövbe ettim" diye konuştu.

ACIDIĞINI DUYUNCA DAHA ÇOK VURDULAR

Öte yandan Pakistan'dan gelerek yasadışı yollardan Yunanistan'a geçen Muhammed Babır (37) da yeni ameliyat olduğu sol ayağına Yunan polisinin özellikle vurup, "Acıyor mu?" diye sorduğunu, kendisinin "Evet" demesi üzerine daha çok vurduklarını anlattı. Babır, Türk askeri ve yetkililerinin kendilerine kucak açmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Yunanistan, Avrupa, Güncel

Kaynak: DHA

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