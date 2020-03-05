Mültecilerin geçişine izin vermeyen Yunan polisinin gaz bombası ve kimyasal stoku tükenme noktasına geldi

Yunan Polis Teşkilatının (ELAS), sığınmacılara yönelik yoğun göz yaşartıcı gaz ve kimyasal kullanımı nedeniyle stoklarının tükenme noktasına geldiği belirtildi. Hükümetin yeni kimyasal ve gaz bombası tedarikinde bulunmak için harekete geçti.





GAZ BOMBASI İHTİYACI ARTTI

Yunan basınındaki haberlerde, gaz bombası ve kimyasal madde ihtiyacının arttığı vurgulanırken, Yunan polisinin kara sınırlarında ve adalarda sığınmacıları engellemek için gerçekleştirdiği operasyonlarda her gün ortalama 700 ila 1000 adet göz yaşartıcı gaz bombası kullandığı vurgulandı.

Öte yandan, Yunan hükümetinin, sığınmacıların Avrupa 'ya geçişini engellemek için Türk-Yunan sınırında 15 kilometre uzunluğunda yeni bir duvar inşa etmeyi kararlaştırdığı bildirildi.

SINIRA DUVAR ÖRME ÖNERİSİ

Polis kaynaklarına dayandırılan haberlerde, bölgede daha önce inşa edilen duvarın devamı olarak inşa edileceği belirtilen yeni duvarın birkaç hafta içerisinde tamamlanacağı da ifade edildi.

Yunanistan, 2012'de Türk-Yunan sınırı yakınlarında bulunan Evros ilindeki Yeni Bosna (Nea Vissa) mevkisine 12,5 kilometre uzunluğunda tel örgüden bir duvar inşa etmişti.