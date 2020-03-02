Yunan sahil güvenliğinin göçmen teknesini batırmaya çalıştığı anlar kamerada

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından bulundukları bot batırılmaya çalışılan göçmenler, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Botun batırılmaya çalışıldığı anlar görüntülendi.

Bugün, Yunanistan'a botla geçmek için yola çıkan göçmenlere, Bodrum açıklarında Yunan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri müdahale etti. Yunan sahil güvenlik unsurları, göçmenlerin bulunduğu lastik botu, önce yanından hızla geçerek batırmaya çalıştı. Daha sonra da yanlarına yaklaşıp, uzun sopalarla göçmenlere vurdu.

Yunan sahil güvenlik ekiplerince göçmenlerin yanında havaya ateş açıldığı da görüldü. Yunan sahil güvenlik unsurlarının göçmenlerin botunu batırmaya çalışması, kameralara anbean yansıdı.

YALVARMALARINA ALDIRIŞ ETMEDİLER

Yunanistan'a geçmek için hareket halindeyken denizde zor durumda bırakılan ve yalvarmalarına aldırış edilmeyen göçmenler, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.