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Yunan sahil güvenliğinin göçmen teknesini batırmaya çalıştığı anlar kamerada

Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenlerin botu, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından batırılmaya çalışıldı. Bottaki kadınlardan birinin yalvarışlarına aldırış etmeyen Yunan sahil güvenliğinin vicdansızlığı kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

02.03.2020 14:57 | Son Güncelleme: 02.03.2020 15:39

Muğla'nın ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından bulundukları bot batırılmaya çalışılan göçmenler, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Botun batırılmaya çalışıldığı anlar görüntülendi.

Bugün, Yunanistan'a botla geçmek için yola çıkan göçmenlere, Bodrum açıklarında Yunan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri müdahale etti. Yunan sahil güvenlik unsurları, göçmenlerin bulunduğu lastik botu, önce yanından hızla geçerek batırmaya çalıştı. Daha sonra da yanlarına yaklaşıp, uzun sopalarla göçmenlere vurdu.

Yunan sahil güvenlik ekiplerince göçmenlerin yanında havaya ateş açıldığı da görüldü. Yunan sahil güvenlik unsurlarının göçmenlerin botunu batırmaya çalışması, kameralara anbean yansıdı.

YALVARMALARINA ALDIRIŞ ETMEDİLER

Yunanistan'a geçmek için hareket halindeyken denizde zor durumda bırakılan ve yalvarmalarına aldırış edilmeyen göçmenler, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yunan sahil güvenliğinin göçmen teknesini batırmaya çalıştığı anlar kamerada

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bodrum, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (8)
BİR ANNE:bugüne kadar bunların ülkemizde ne işi var diyenleriin bu karelerimi görmeleri gerekirdi sebebini anlamak için. VATANSIZ kalmanın ne demek olduğunu azda olsa anlamışssınızdır umarım. şimdi bu insan hakları mahkeme komisyonu başkanı nerdee hiç sesi çıkmıyor . . bu dünyada herkes insan gibi yaşama hakkına sahiptir. o çocukların günahı ne. sefillik içinde aç susuz orda burda yatıyorlar :( hijyene girmiyorum bile
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METİN:bu insanların bir ülkesi, toprağı, evi barkı vardı. Bugün onları ülkelerinde istemeyenler, onların ülkesine girip köylerini şehirlerini başlarına yıkıp kaçmalarına sebep olup bugün onları kendi ülkelerinde fazlalık ve istenmeyen insanlar olarak görenler de yarın onlarla aynı kaderi paylaşabilir. gökten inen bir karar varsa eğer!
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KİM BARBAR ?:KİM BAR BAR bakalim ? görecez yakında
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BY:Ülkeye geri gelecekler geri almasınlar bunları
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YORUMSUZ:Nerde yunanın özgürlükleri, nerde avrupanın insan hakları, nerde insanlığınıza ne oldu ? yıllardır özgürlük diye nutuk atan avrupa şimdi insanlığını ne ara unuttu ?
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ZAFEWR:TÜRK ün kıymetini gidince anlayacaksınız,
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BİR KUL:TÜM DÜNYA TÜRKIYENIN INSANLIGINDAN DERS ALMALI. . TÜRKLERIN MERHAMETI VE VICDANI DÜNYADA HIC KIMSEDE YOK.
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GERÇEKLER:Ülkesini sevmeyenlerde gidebilir. Bu ülkede yeterince hain var zaten. Ne mutlu Türküm diyene. M. Kemal ATATÜRK.
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2.03.2020 16:13:23