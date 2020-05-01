Yunan sahil güvenliğinin Türk kara sularına ittiği sığınmacılar kurtarıldı
İzmir'in Çeşme ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 14 sığınmacı kurtarıldı.
01.05.2020 22:02 | Son Güncelleme: 01.05.2020 22:04
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çeşme Boğaz Adası'nda Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından motoru alınarak Türk karasularına geri itilen bir grup düzensiz göçmenin tespit edildiği bildirildi.
Görevlendirilen 3 bot ve 1 Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi tarafından 10 Somali ve 4 Suriye uyruklu olmak üzere 3'ü çocuk 14 sığınmacı kurtarıldı.
Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA
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