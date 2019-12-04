Yunan sahil güvenlik ekipleri Liberya bandıralı gemi personelini kurtardı

Yunanistan sahil güvenlik ekipleri, Liberya bandıralı bir yük gemisinin yardım çağrısı üzerine bölgeye ulaştıklarını, 14 mürettebatı gemiden kurtardıklarını duyurdu.
Yerel medya, resmi makamlarca yapılan açıklamada çelik yüklü Liberya bandıralı gemiden Ege Denizi'nde Midilli ve İskiri adaları arasında yardım çağrısında bulunulduğunu yazdı. Gemideki makine arızası sonrası kontrolden çıkan geminin personelinin çağrısı sonrası bölgeye helikopterlerin sevk edildiği; 14 mürettebatın kurtarıldığı belirtildi.