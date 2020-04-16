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Yunan sahil güvenlik unsurlarınca geri itilen 32 sığınmacı kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına dönmeye zorlanan 32 sığınmacı kurtarıldı.

16.04.2020 20:07 | Son Güncelleme: 16.04.2020 20:09
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına dönmeye zorlanan 32 sığınmacı kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, yardım talebi üzerine sahil güvenlik ekipleri, Ayvalık açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik botta kurtarılmayı bekleyen sığınmacılara ulaştı.
Ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 21 Kongo, 7 Suriye, 2 Somali, 1 Orta Afrika ve 1 Irak uyruklu 32 sığınmacıyı kurtardı.
Battaniye ve gıda verilen sığınmacılar, İl Göç İdaresine teslim edildi. Yunan sahil güvenlik unsurlarınca geri itilen 32 sığınmacı kurtarıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Ayvalık, Güncel
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