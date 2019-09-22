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Yunan şarkıcının çeşme'deki konserinde dostluk rüzgarları esti

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, 25 yıl aradan sonra 'Ege'nin İki Yakası' temasıyla düzenlenen festival kapsamında sahne alan Yunan şarkıcı Eleftheria Arvanitaki, müzik ziyafeti sundu.

22.09.2019 12:18Yunan şarkıcının çeşme'deki konserinde dostluk rüzgarları esti
İZMİR'in Çeşme ilçesinde, 25 yıl aradan sonra ' Ege'nin İki Yakası' temasıyla düzenlenen festival kapsamında sahne alan Yunan şarkıcı Eleftheria Arvanitaki, müzik ziyafeti sundu.
Çeşme Festivali'nin 4'üncü günü etkinliklerine, Yunan folk müziği şarkıcısı Eleftheria Arvanitaki konseri renk kattı. İlginin büyük olduğu konserde Yunan sanatçı, 3,5 saat sahnede kalarak birbirinden güzel parçalarını seslendirdi. Konseri Yunanistan'ın Kos Adası'ndan gelen Yunan konuklar da izledi. Dostluk rüzgarının estiği konserde Arvanitaki, bazı parçalarını Türkçe olarak söyledi. Yunan sanatçı, şarkı aralarında iki yakanın halklarının kardeşliği için sanatın önemine vurgu yaptı. Ege'nin iki yakasını bir araya getiren konserin sonunda Arvanitaki, uzun süre ayakta alkışlandı.



Çeşme, Ege, Kültür Sanat

Kaynak: DHA

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