Yunan sınır polisinin sığınmacıyı kaynar suyla yaraladığı iddiası
Avrupa'ya geçmek isterken Yunanistan tarafından üzerine kaynar su döküldüğünü iddia eden bir sığınmacı, yüzü ve ayağındaki yanıklar nedeniyle Edirne'de tedavi altına alındı.
09.03.2020 11:36 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:00
Avrupa 'ya geçmek isterken Yunanistan tarafından üzerine kaynar su döküldüğünü iddia eden bir sığınmacı, yüzü ve ayağındaki yanıklar nedeniyle Edirne 'de tedavi altına alındı.
Avrupa'ya geçmek için 10 gün önce Edirne'ye gelen 21 yaşındaki Afgan Abdülmüttalib Ulimuhammed, Yunanistan'ın sınır kapısı önüne kurduğu barikat nedeniyle tampon bölgede beklemeye başladı.
Afgan sığınmacı, zaman zaman arkadaşlarıyla barikatı aşmaya çalıştı.
İki gün önce de barikattaki jiletli telleri kestiği sırada yüzüne Yunanistan tarafından sıcak su atıldığını öne süren sığınmacı, yüzünden ve ayağından yaralandı.
Bölgede bekleyen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sığınmacının tedavisi sürüyor.
"Allah Türklerden razı olsun"
Abdülmüttalib Ulimuhammed, AA muhabirine, barikatı aşacağını anlayan Yunan polisinin üzerine kaynar su döktüğünü iddia etti.
Yunanistan'ın zulmünü yanık izleriyle ömür boyu taşıyacağını ifade eden Ulimuhammed, "Allah Türklerden razı olsun. Yunanistan'ın zulmü bitsin artık." dedi.
Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Talha Sütçü de sığınmacının sıcak suyun neden olduğu 1. ve 2. derece yanık teşhisiyle hastaneye getirildiğini söyledi.
Afgan gencin tedavisinin sürdüğünü anlatan Sütçü, "Korkutma amacıyla Yunanistan tarafından sıcak su dökülmüş üzerine. Hastamızın durumu iyiye gidiyor. Bir hafta sonra daha da iyi olacak." diye konuştu.
Avrupa'ya geçmek için 10 gün önce Edirne'ye gelen 21 yaşındaki Afgan Abdülmüttalib Ulimuhammed, Yunanistan'ın sınır kapısı önüne kurduğu barikat nedeniyle tampon bölgede beklemeye başladı.
Afgan sığınmacı, zaman zaman arkadaşlarıyla barikatı aşmaya çalıştı.
İki gün önce de barikattaki jiletli telleri kestiği sırada yüzüne Yunanistan tarafından sıcak su atıldığını öne süren sığınmacı, yüzünden ve ayağından yaralandı.
Bölgede bekleyen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sığınmacının tedavisi sürüyor.
"Allah Türklerden razı olsun"
Abdülmüttalib Ulimuhammed, AA muhabirine, barikatı aşacağını anlayan Yunan polisinin üzerine kaynar su döktüğünü iddia etti.
Yunanistan'ın zulmünü yanık izleriyle ömür boyu taşıyacağını ifade eden Ulimuhammed, "Allah Türklerden razı olsun. Yunanistan'ın zulmü bitsin artık." dedi.
Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Talha Sütçü de sığınmacının sıcak suyun neden olduğu 1. ve 2. derece yanık teşhisiyle hastaneye getirildiğini söyledi.
Afgan gencin tedavisinin sürdüğünü anlatan Sütçü, "Korkutma amacıyla Yunanistan tarafından sıcak su dökülmüş üzerine. Hastamızın durumu iyiye gidiyor. Bir hafta sonra daha da iyi olacak." diye konuştu.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacıyı Yunan sınır polisinin kaynar suyla yaraladığı iddiası
Etiketler : Yunanistan, Edirne, Avrupa, Güncel
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