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Yunan sınırına akın eden göçmenler kim: 4 soruda mülteci krizi

Türkiye'nin Avrupa'ya giden sınırlarını açma kararından sonra binlerce göçmen Yunanistan sınırına akın etti. Türkiye'den Yunanistan'a kaç kişi geçti? Sınıra akın eden göçmenler kimler? Türkiye neden sınırları açma kararı aldı? Yunanistan yeni bir mülteci kriziyle karşı karşıya mı kaldı?

03.03.2020 19:11 | Son Güncelleme: 03.03.2020 19:11Yunan sınırına akın eden göçmenler kim: 4 soruda mülteci krizi
'nin İdlib'de 36 askerinin kaybetmesinin ardından Ankara kara ve deniz yoluyla 'ya geçmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldı. Bunun üzerine, Türkiye'den Avrupa'ya geçmek isteyen binlerce göçmen sınırına akın etti.

Ancak aralarında çocukların da bulunduğu göçmenler, Yunanistan'ın sert müdahalesine maruz kaldı. Kara sınırında göçmenleri gaz ve tazyikli suyla durdurmaya çalışan Yunan yetkililer, denizde de botları engelliyor. Sınırda kötü hava şartlarında bekleyen göçmenler sert müdahale nedeniyle zorlu anlar yaşıyor.
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Yunanistan, Türkiye, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

3.03.2020 19:59:25