Yunan sınırına göçmen akınında ilk hafta bitti

YUNANİSTAN'a gitmek isteyen göçmenlerin Edirne 'ye akınında, bugün 1'inci hafta doldu. Yunanistan 'ın kapattığı Pazarkule Sınır Kapısı çevresi ve Meriç Nehri kıyılarına akın eden göçmenlerin karşı tarafa geçişleri sürüyor.

Suriye'nin İdlib kentinde 1 hafta önce rejim tarafından düzenlenen, Türk askerlerinin hedef olduğu hava saldırısının ardından Türkiye'nin, muhtemel yeni göçmen dalgasını taşıyamayacağı belirtildi. Türkiye'nin Avrupa ülkelerine gitmek isteyen göçmenleri durdurmama yönünde karar aldığı haberlerinin ardından Edirne'de hareketlilik başladı. Kente gelen binlerce göçmenin, Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı'na açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na yığılması üzerine Yunanlar da kapıyı kapattı.

YUNAN ŞİDDETİNDE 3 GÖÇMEN ÖLDÜ

Binlerce göçmen sınır kapısı çevresinde toplanırken, tel örgüleri aşıp, geçmek isteyenlere ise Yunan güvenlik güçleri, şiddet uyguladı. Yunanların, tampon bölge olmak üzere bölgedeki göçmenlere silah, plastik mermi, gaz bombası, TOMA ile saldırılarında bugüne kadar 3 kişi yaşamını yitirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün Edirne'de açıkladığı 164 kişi de kamu hastanelerinde, insanlık dışı hareketlerden etkilendiği belirtilerek, tedavi gördü.

Yunanistan'ın Pazarkule Sınır Kapısı'nı kapatıp, şiddet uygulaması üzerine göçmenler, karşı tarafa geçiş yapmak için Meriç Nehri'ne akın etti. Meriç Nehri'ni botlarla aşan binlerce göçmen, Yunanistan tarafına geçti. Ancak Yunan güvenlik güçleri, yakaladıkları ve aralarında çocukların da olduğu göçmenlere de şiddet uygulayıp, üzerlerindeki para ve değerli eşyalarını alıp, geri gönderdi. Yunanların, şiddet gösterip, geri gönderdiği göçmenlere, Türk askerleri sahip çıkarak, tedavi edilmelerini sağladı ve giysiler verdi.

EDİRNE'DE BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Göçmen akının sürdüğü Edirne'de yoğunluk, Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde yaşanıyor. Burada kurdukları çadırlarda kalan göçmenler, özellikle gece soğuk havalarda zor anlar yaşarken, zorlu şartlar, en fazla çocukları olumsuz etkiliyor. Pazarkule Sınır Kapısı'na giden yolun yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta kapatılması nedeniyle sınır kesimine, göçmenler dışında kimse alınmıyor. Gazetecilerin, göçmenlerin olduğu bölgeye girişine izin verilmiyor.

Edirne'nin Pazarkule Sınır Kapısı'na giden yol üzerinde bulunan Karaağaç Mahallesi'nde geçiş için bekleyenler, yol boyunca satıcılara uğrayıp, gıda ve diğer ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Yol boyu kurulan tezgahlarda ekmek, sebze, meyve gibi gıda ihtiyaçlarının yanı sıra kıyafet ve çadır yapmakta kullanılan branda ve naylonlar da bulunuyor. Ev malzemelerinin de satıldığı tezgahlarda göçmenler, fiyatı yüksek bulurken, esnaf satışın normal fiyattan olduğunu belirtiyor.

AT ARABASI, TAKSİLER EN ÇOK KULANILAN ULAŞIM ARACI

Göçmenleri Yunanistan sınırına taşıyan taksicilerin ücretini de yüksek bulanlar, alternatif olarak at arabalarına yöneliyor. Sınıra kişi başı 5 liradan hizmet verilen at arabalarıyla sürekli göçmen taşınıyor. Alanda bulunan motosikletli kişiler de para karşılığı zaman zaman göçmen taşıyor. Sınıra göçmen taşıyan at arabası sahibi Günay Çeker, "Sınır ile bulunduğumuz nokta arasında göçmen kardeşlerimizi taşıyoruz. Amacımız onlara yardımcı olmak ve bir an önce sağlamak, işlerimiz çok güzel" dedi.

At arabasına binen göçmenler ise ücreti uygun bulduğunu söyledi.

- Edirne