Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yunan solunun sembol ismi Manolis Glezos yaşamını yitirdi

Yunan solunun sembol isimlerinden "milli kahraman" ve yazar-politikacı Manolis Glezos hayatını kaybetti.

30.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:30
Yunan solunun sembol ismi Manolis Glezos yaşamını yitirdi
Yunan solunun sembol isimlerinden "milli kahraman" ve yazar-politikacı Manolis Glezos hayatını kaybetti.
Atina'da, tedavi gördüğü hastanede 98 yaşında vefat eden Glezos'un ölümünün kalp yetmezliğine bağlı olduğu belirtildi.
Glezos, İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya ve İtalya'nın Yunanistan'ı işgali sırasında, Atina'da tarihi Akropolis tepesindeki Nazi bayrağını indirmişti.
Yunanistan'da, 1967-1974 Albaylar cuntası döneminde mücadele veren Glezos, yaşamının 12 yılını hapishanelerde geçirmiş, 4 yıl sürgün yaşamış ve 3 kez de ölüme mahkum edilmişti.
"AP'nin en yaşlı üyesi"
Glezos, 2004 Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine Radikal Sol İttifak Partisi (SYRIZA) listesinden katılmış ve 430 bin oyla "AP'nin en yaşlı üyesi" seçilmişti.
Eski Sovyetler Birliği'nce "Lenin Barış Ödülü'ne layık görülen Glezos, Atina'da yayımlanan sol "Avgi" ve "Rizospasti" gazetelerinde uzun yıllar yazı işleri müdürlüğü görevinde bulundu.
Nazım Hikmet'e şiir armağan etmişti
Nazım Hikmet, Glezos 1950'de ölüm cezasına mahkum edildiğinde, kararın infaz edilmemesi için kendisi için bir şiir yazmıştı.
Glezos da 2013'te "Lirik Şarkılar (Nekiiai Odai)" şiir kitabında Nazım Hikmet'e bir şiir armağan etmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Yunan solunun sembol ismi Manolis Glezos yaşamını yitirdi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Fas’ta 17 aylık bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
Fas'ta 17 aylık bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Koronanın yayıldığı İspanya’da 12 bin 298 sağlıkçı virüse yakalandı Haberler
Koronanın yayıldığı İspanya'da 12 bin 298 sağlıkçı virüse yakalandı
Koronavirüsteki ’süper yayıcı’ tehlikesi! 600 kişiye bulaştırabilir Haberler
Koronavirüsteki 'süper yayıcı' tehlikesi! 600 kişiye bulaştırabilir
İstanbul’da koronavirüs sebebiyle deniz otobüsü seferleri durduruldu Haberler
İstanbul'da koronavirüs sebebiyle deniz otobüsü seferleri durduruldu
Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geldi Haberler
Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geldi
Korona tedbirlerini hiçe sayıp parti yapanlara verilen ceza belli oldu Haberler
Korona tedbirlerini hiçe sayıp parti yapanlara verilen ceza belli oldu
Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istedi mi? IMF’den açıklama geldi Haberler
Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istedi mi? IMF'den açıklama geldi
Hollanda’da koronavirüs bilançosu ağırlaştı; ölü sayısı bine yaklaştı Haberler
Hollanda'da koronavirüs bilançosu ağırlaştı; ölü sayısı bine yaklaştı

Son Dakika Güncel Haberleri

17:15: Türk-Bulgar sınırında TIR kuyrukları azaldı - Haber 17:15: Bahçeli'den HDP'li vekile sert sözler - Haber 17:15: İstanbul'da koronavirüs denetimleri - Haber 17:14: Büyükşehir'in miniklerinden Manisalılara mesaj var - Haber 17:14: Yaşlı ve ihtiyaç sahiplerine yardım eli - Haber 17:01: Koronavirüs salgınındaki 'süper yayıcı' tehlikesi! Virüsü 600 kişiye bulaştırabilir - Haber 16:56: Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle şehirler arası yolcu taşımacılığı durduruldu - Haber 16:33: Son Dakika: IMF: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi - Ekonomi 16:22: İletişim Başkanı Fahrettin Altun sokağa çıkma yasağı hakkında: Vatandaşların hürriyetinin kısıtlanmasına taraftar değiliz - Haber 16:05: İspanya'da 12 bin 298 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı - Haber 15:21: Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp parti verenlere 2 ay konut terk etmeme cezası verildi - Haber