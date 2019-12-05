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Yunan tankerine korsan saldırısı: 19 mürettebat kaçırıldı

Nijerya açıklarında ham petrol taşıyan Yunan tankeri korsanların saldırısına uğradı.

05.12.2019 13:46 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:51Yunan tankerine korsan saldırısı: 19 mürettebat kaçırıldı
açıklarında ham petrol taşıyan Yunan tankeri korsanların saldırısına uğradı. 19 mürettebatın kaçırıldığı açıklandı.

Nijerya açıklarında bulunan Yunan tankerindeki 19 mürettebatın korsanlar tarafından kaçırıldığı açıklandı. Tankerin 3 Aralık'ta Bonny Adası'nın 77 deniz mili açığında saldırıya uğradığı belirtildi. Kaçırılan mürettebatın 1'inin Türk, diğerlerinin ise Hintli olduğu iddia edildi.

2 milyon varil petrol taşıyabilen Hong Kong bandıralı büyük yük tankeri Nave Constellation, Yunan nakliye şirketi Navios Tankers Management tarafından işletiliyor. - ABUJA

Nijerya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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