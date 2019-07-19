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Yunan turist kafilesi Fatsa'da

Yunanistan'ın Drama şehrinden Türkiye turuna çıkan, Yunanistanlı turist kafilesi ilk olarak İstanbul'u gezdikten sonra Karadeniz turu kapsamında Ordu'nun Fatsa ilçesine uğradılar.

19.07.2019 12:51 Yunan turist kafilesi Fatsa
Yunanistan'ın Drama şehrinden Türkiye turuna çıkan, Yunanistanlı turist kafilesi ilk olarak İstanbul'u gezdikten sonra Karadeniz turu kapsamında Ordu'nun Fatsa ilçesine uğradılar.

48 kişilik turist kafilesinde yıllar önce Yunanistan'a göç etmiş Fatsalı Terzi Themistoklis'in (Timiztoklu) oğlu 91 yaşındaki Diamantis Lazaridis de yer aldı. Babasının Fatsalı, annesinin de Kösebucağı Küçükmiri Mahallesi'nden olduğunu söyleyen Diamantis Lazaridis, "Babamın memleketi Fatsa'ya ilk ziyaretimi 1991 yılında gerçekleştirdim. Bugün de yakınlarım ve Karadeniz turuna birlikte çıktığım arkadaşlarla gerçekleştirdim. Çok mutluyum" dedi.

Diamantis Lazaridis gruptan ayrılıp, aile yakınlarıyla birlikte babasının o dönem yaşadığı Fatsa Dumlupınar Mahallesi'ne gittiğini belirterek, her şeyin değiştiğini, bu durumdan dolayı çok duygulandığını söyledi. - ORDU
Kaynak: İHA
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