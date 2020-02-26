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Yunan ve Bulgar liderler Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı'na katıldı

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Dedeağaç'ta Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı'na katıldı.

26.02.2020 18:53 | Son Güncelleme: 26.02.2020 18:53Yunan ve Bulgar liderler Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı'na katıldı
Başbakanı Boyko Borisov ile Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Dedeağaç'ta Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı'na katıldı.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunanistan'ın Dedeağaç şehrinde bir araya gelerek iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı'na katıldı. Toplantıda enerji, ekonomi, turizm ve yatırımlar ele alınırken ayrıca iki ülke arasında çeşitli iş birliği anlaşmaları imzalandı.

Başbakan Borisov ile mevkidaşi Miçotakis iki devlet arasındaki iş birliğinin bölgenin kalkınması için bir garanti olduğunu belirterek ticari-ekonomik ilişkilerin daha da genişlemesi için çalışacaklarını ifade etti. - DEDEAĞAÇ

Bulgaristan, Yunanistan, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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