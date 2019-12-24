Yunan ve Bulgar turistler, Noel alışverişi için Edirne'ye akın ediyor

YUNAN ve Bulgar turistler, kur farkı nedeniyle Noel alışverişi için Edirne'ye geliyor. Kentte iğneden ipliğe yılbaşı alışverişi yapan turistler, ciddi oranda döviz bırakıyor.

Noel nedeniyle tatile giren Bulgaristan ve Yunanistan vatandaşları, yılbaşı alışverişlerini Edirne'de yapıyor. Döviz kuru farkı nedeniyle tekstilden gıdaya birçok ihtiyacını Edirne'den karşılayan komşu ülkelerin vatandaşları, günün erken saatlerinden itibaren geldikleri kentte alışveriş merkezleri ve tarihi çarşılara akın ediyor.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt, yılbaşı dolayısıyla kentteki tüm otellerde de tam doluluk oranına ulaştıklarını belirterek, ziyaretçileri ağırlamaya hazır olduklarını söyledi. Zıpkınkurt, "Otellerimiz doluluk oranına ulaştı. Eğlence yerlerimizin yılbaşı için rezervasyonları yüzde 90 doluluk oranına ulaştı. Gümrük kapılarında girişte ciddi anlamda yoğunluklar yaşanıyor. Misafirleri ağırlamak için bekliyoruz artık. Zaten hafta sonları Edirne'ye normalde gelen 10 bin civarında kişi var. Ben bu sayının yaklaşık 13 binlere çıkacağını düşünüyorum" diye konuştu.

'CİDDİ MİKTARDA DÖVİZ BIRAKIYORLAR'

Yunan ve Bulgar turistlerin ciddi oranda döviz bıraktığını ifade eden Zıpkınkurt, "Özellikle döviz kuru farkı nedeniyle Edirne'ye geliyorlar. Kentte esnafımızdan ve AVM'lerden alışveriş yapan turistler, ciddi miktarda döviz bırakıp ekonomiye katkı sağlıyorlar. Türkiye'nin en çok turist çeken 3'üncü şehri olan Edirnemizde tüm hazırlıkları tamamladık" dedi.

Edirne'deki tarihi Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış ise Yunan ve Bulgar misafirlerin yılbaşı alışverişlerini kentte yapmaya devam ettiğini söyledi. Sanış, "Edirne'nin sınır komşularında Noel, 24- 25 Aralık'ta kutlanıyor. Doğal olarak onlar da alışverişlerini Edirne'den yapmaya çalışıyorlar. Döviz kurunun da uygun olması dolayısıyla hem Yunanistan, hem de Bulgaristan'dan çok sayıda turist geliyor. Edirne bu konuda çok şanslı. Her gelen turist Edirne'nin ekonomisine katma değer olarak değerleniyor" ifadelerini kullandı.