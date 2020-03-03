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Yunanistan'a desteğe giden Charles Michel Türkiye'ye geliyor

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye'ye geliyor. Michel, Avrupa Birliği (AB) liderlerinden oluşan heyetle Yunanistan'da destek ziyaretinde bulunmuştu.

03.03.2020 22:38 | Son Güncelleme: 03.03.2020 23:17

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, yarın 'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. AB Konseyinden yapılan açıklamada, Michel'in yarın Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği belirtildi.

YUNANİSTAN'A DESTEĞE GİTMİŞTİ

Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bugün düzensiz göçmen krizini ele almak üzere ve Bulgaristan'da temaslarda bulunmuştu.

"YUNANİSTAN'I DESTEKLİYORUZ" DEMİŞTİ

Türkiye'nin mültecilerin ülkeden çıkışını serbest bırakması üzerine yaşanan hareketlilik sürerken, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu. Michel açıklamasında, "Avrupa sınırlarını korumak için Yunanistan'ı destekliyoruz. Durumu daha yakından gözlemlemek için Salı günü Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Yunanistan-Türkiye sınırını ziyaret edeceğim" ifadelerini kullandı.

Yunanistan'a desteğe giden Charles Michel Türkiye'ye geliyor

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4.03.2020 00:24:45