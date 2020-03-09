Yunanistan'a geçmek isteyen sığınmacıların bekleyişi sürüyor
Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacılar Edirne'de toplanıyor.
09.03.2020 21:50 | Son Güncelleme: 09.03.2020 21:52
Avrupa 'ya geçmek isteyen sığınmacılar Edirne 'de toplanıyor. Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen sığınmacıların Pazarkule sınır kapısında bekleyişi sürdü.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Yunanistan'a geçmek isteyen sığınmacıların bekleyişi sürüyor
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