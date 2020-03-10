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Yunanistan'a geçmek isteyen sığınmacıların bekleyişi sürüyor

Sığınmacıların Pazarkule sınır kapısında bekleyişleri Sığınmacılardan detaylar Çocuklardan detaylar Isınmaya çalışan sığınmacılardan detaylar EDİRNE - Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacılar Edirne'de toplanıyor.

10.03.2020 14:17 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:20
Sığınmacıların Pazarkule sınır kapısında bekleyişleri
Sığınmacılardan detaylar
Çocuklardan detaylar
Isınmaya çalışan sığınmacılardan detaylar EDİRNE - Avrupa 'ya geçmek isteyen sığınmacılar Edirne 'de toplanıyor. Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen sığınmacıların Pazarkule sınır kapısında bekleyişi sürüyor. Yunanistan'a geçmek isteyen sığınmacıların bekleyişi sürüyor

Kaynak: AA

Etiketler : Avrupa, Edirne, Güncel
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