Yunanistan'a geçmek isteyen sığınmacıların bekleyişi sürüyor
Sığınmacıların Pazarkule sınır kapısında bekleyişleri Sığınmacılardan detaylar Çocuklardan detaylar Isınmaya çalışan sığınmacılardan detaylar EDİRNE - Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacılar Edirne'de toplanıyor.
10.03.2020 14:17 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:20
Sığınmacıların Pazarkule sınır kapısında bekleyişleriSığınmacılardan detaylarÇocuklardan detaylarIsınmaya çalışan sığınmacılardan detaylar EDİRNE - Avrupa 'ya geçmek isteyen sığınmacılar Edirne 'de toplanıyor. Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen sığınmacıların Pazarkule sınır kapısında bekleyişi sürüyor.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Yunanistan'a geçmek isteyen sığınmacıların bekleyişi sürüyor
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