Yunanistan'a giden Suriyeli göçmen: Burada çok fazla Suriyeli oldu, hiçbir şey kalmadı

İdlib'de Esed rejiminin gerçekleştirdiği hava saldırısı sonucunda 33 askerimiz şehit düşünce Türkiye , Avrupa 'ya gitmek isteyen göçmenleri engellememe kararı aldı. Kararı duyan on binlerce göçmen, sınır bölgelerine akın etti. Sınıra gitmek için otobüse binmeye hazırlanan bir Suriyeliye mikrofon uzatıldı ve duyguları soruldu. Göçmen, "Burada çok fazla Suriyeli oldu. 4 milyon Suriyeli var, yarın 2 milyon geliyor" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in "Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var, artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz" açıklamasının ardından sabah erken saatlerde İstanbul Esenler'de bulunan sığınmacılar, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu. Bilet alarak otobüse binen sığınmacılar, Edirne yönüne doğru hareket etti.

"ÇOK FAZLA SURİYELİ VAR, BURADA HİÇBİR ŞEY KALMADI"

Burada açıklamalarda bulunan İdlibli Enis ise 4 yıl önce Türkiye'ye geldiğini ifade ederek, "Türkiye'de birçok sektörde çalıştım. Önce Yunanistan 'a ardından ise Avrupa'ya gitmek istiyorum. Türkiye'de çok fazla Suriyeli var. Burada hiçbir şey kalmadı. Burada 4 milyon Suriyeli var. 2 milyon kişi daha yolda olduğu konuşuluyor. Bir süre sonra olmuyor. Avrupa neden istemiyor? Avrupa da biraz alsın" dedi.