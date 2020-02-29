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Yunanistan'a giden Suriyeli göçmen: Burada çok fazla Suriyeli oldu, hiçbir şey kalmadı

Türkiye'nin, Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilere engel olmama kararının ardından göçmenler, sınır bölgelerine akın etti. Otobüse binmeden önce mikrofon uzatılan bir Suriyeli, "Türkiye'yle ilgili ne söyleyeceksin?" sorusuna "Burada çok fazla Suriyeli oldu, hiçbir şey kalmadı. 4 milyon Suriyeli var, yarın 2 milyon geliyor" dedi.

29.02.2020 10:58 | Son Güncelleme: 29.02.2020 11:04

İdlib'de Esed rejiminin gerçekleştirdiği hava saldırısı sonucunda 33 askerimiz şehit düşünce , 'ya gitmek isteyen göçmenleri engellememe kararı aldı. Kararı duyan on binlerce göçmen, sınır bölgelerine akın etti. Sınıra gitmek için otobüse binmeye hazırlanan bir Suriyeliye mikrofon uzatıldı ve duyguları soruldu. Göçmen, "Burada çok fazla Suriyeli oldu. 4 milyon Suriyeli var, yarın 2 milyon geliyor" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in "Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var, artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz" açıklamasının ardından sabah erken saatlerde İstanbul Esenler'de bulunan sığınmacılar, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu. Bilet alarak otobüse binen sığınmacılar, Edirne yönüne doğru hareket etti.

"ÇOK FAZLA SURİYELİ VAR, BURADA HİÇBİR ŞEY KALMADI"

Burada açıklamalarda bulunan İdlibli Enis ise 4 yıl önce Türkiye'ye geldiğini ifade ederek, "Türkiye'de birçok sektörde çalıştım. Önce 'a ardından ise Avrupa'ya gitmek istiyorum. Türkiye'de çok fazla Suriyeli var. Burada hiçbir şey kalmadı. Burada 4 milyon Suriyeli var. 2 milyon kişi daha yolda olduğu konuşuluyor. Bir süre sonra olmuyor. Avrupa neden istemiyor? Avrupa da biraz alsın" dedi.

Yunanistan'a giden Suriyeli göçmen: Burada çok fazla Suriyeli oldu, hiçbir şey kalmadı

Yunanistan, Türkiye, Avrupa, 3. Sayfa, Güncel


HABER YORUMLARI (40)
ALPER:Esad ve ekibine suikast duzenlesin bizim ozel birlikler. . SAT komandolari sagda solda bos bos artislik yapacaginiza gidin ciddi bir is yapin. . ayrica Suriyedeki hava savunma sistemlerini imha etsenize , ucaklar rahat rahat girsin bolgeye. . siz ne diye egitim aldiniz . . o rezil geberirse bunlarda ulkelerine geri gider. . .
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ORDİNARY EUROPİAN CİTİZENS:Lemmings are our religious brothers. Lemmings have rights and they can eat our countries after eating Syria and Turkie because they are muslims and if they do not go to any mosque does not matter if they go to church instead of going mosques they are our islamic religous brothers and sisters. We accept them to our countries with heart full of deep sensations and true love instead of any hate. Allah aqbar Allah aqbar
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U.G.:SURİYELİ BİLE SURİYELİDEN ŞİKAYETÇİ. ! BUNLARIN DERDİNİ BİZ NEDEN ÇEKELİM
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AYHAN YÜKSEL:TÜRK OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM SADECE ŞUNU SORMAK İSTİYORUM BİZ BUNLARI HAK EDİYORMUYUZ BİR SAVAŞ ÇIKSA BEN KENDİMDEN PAY ÇIKYORUM NE BULURSAM ONUNLA ZALİMLERLE SAVAŞIRIM AMA ÜLKEMİ TERK ETMEM BU TOPRAKLARDA DOĞDUM BURADA ÖLÜRÜM YEMİNLER OLSUN SADECE SİTEM VAR BİZLERDE BİZİ YANLIZ KOYMAYIN EEYY BÜYÜKLER ALLAH HEPİNİZİN NE YAPTIĞINI GÖRÜYOR. .
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....:KARDEŞİM EVET VATAN RUHU BUNU GEREKTİRİYOR AMA ELLERİNDE HİÇBİŞEY YOK ANSIZIN VURULUP ÖLÜYORLAR O YÜZDEN BUNU ÇIKIŞ OLARAK GÖRÜYORLAR. ALLAH KİMSEYİ VE BİZ TÜRKLERİ VATANSIZ KOYMASIN
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AKREP:MİSAFİR BAŞKA MİSAFİRİ İSTEMEZ EV SAHİBİ HİÇ BİRİNİ İSTEMEZ.
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İTİCİ OLDUNUZ ARTIK:size kapımızı açtık. hal hareketlerinizle kendinizden nefret ettirdiniz. şükürsüzsünüz
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...:hepsinin ALLAH blasını versin bıktık ulan
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CENGİZ:onları suriye sınırına yollayın yitsin savaşsınlar
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ADINIZI YAZIN:Gidişiniz olsun da dönüşünüz olmasın inşAllah
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29.02.2020 12:58:12