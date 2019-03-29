Yunanistan'a Kaçmak İsterken Adacıkta Mahsur Kaldılar

Kaynak: AA

Edirne'de, Meriç Nehri'ndeki bir adacıkta mahsur kalan düzensiz göçmenler kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Birliği askerleri nehirdeki kum adacığı üzerinde mahsur kalan bir grubu tespit etti. Durum AFAD'a bildirildi.AFAD ve askerler, Yunanistan'a geçmek isterken adacıkta mahsur kalan uyrukları belirtilmeyen 13 düzensiz göçmeni botla yanlarına giderek kurtardı.Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler sağlık kontrolleri sonrası İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.