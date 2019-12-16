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Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi sınırda yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isteyen terör örgütü PKK şüphelisi yakalandı.

16.12.2019 18:10 | Son Güncelleme: 16.12.2019 18:10Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi sınırda yakalandı
'de yasa dışı yollardan 'a gitmek isteyen terör örgütü PKK şüphelisi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Başyurt Hudut Karakolu'nda görev yapan sınır birliği ekipleri, yaptıkları kontrollerde yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan Kuveyt asıllı Danimarka vatandaşı N.K.G'yi yakaladı.
Şüphelinin "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet" suçundan aranma kaydı olduğu ayrıca "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak, örgüt propagandası yapmak, yardım ve yataklık" suçlarından açık dosyasının bulunduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan şüpheli ifadesinin ardından hakkında arama kaydının bulunduğu Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yunanistan, Edirne, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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