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Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 2'si FETÖ şüphelisi 5 kişi yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 2'si FETÖ şüphelisi 5 kişi yakalandı.

16.09.2019 13:24Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 2'si FETÖ şüphelisi 5 kişi yakalandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 2'si FETÖ şüphelisi 5 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe çıkışındaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yer alan kişilerin yapılan kimlik sorgusu sonrası H.K, F.E, N.R, G.A. ve A.A. gözaltına alındı.
Şüphelilerden ihraç edilen eski emniyet amiri G.A. ve Ticaret Bakanlığında kimyager olarak çalışırken ihraç edilen A.A'nın FETÖ'den arama kayıtlarının olduğu öğrenildi.
Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Yunanistan, Edirne, Keşan, Güncel

Kaynak: AA

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