Yunanistan'a Kaçmaya Hazırlanan Fetö Şüphelileri Yakalandı

Edirne
'de bir eve düzenlenen operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan
'a gitmeye hazırlanan 4 FETÖ şüphelisi ile onlara organizatörlük yapan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Edirne Emniyet Müdürlüğü
KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda aralarında kapatılan Zaman gazetesi muhabirinin de yer aldığı FETÖ şüphelileri A.Ş, S.T, C.T ve D.K ile onlara organizatörlük yaptığı belirlenen F.E.T, M.O, O.Z yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin alınması için Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Edirne,Yunanistan
21 Kasım 2018 Çarşamba 09:38