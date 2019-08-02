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Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddia edilen şüpheli, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken yakalandı.

02.08.2019 16:45 Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddia edilen şüpheli, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Birliği askerleri, Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sağladığı istihbarat doğrultusunda, Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde 1. derece askeri yasak bölgede 1 kişi tespit etti.

Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan ve FETÖ ile bağlantılı olduğu iddia edilen Z.A. gözaltına alındı.

Yunanistan, Piyade, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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