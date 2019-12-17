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Yunanistan'a yüzerek kaçmaya çalıştı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, biri yüzerek yurt dışına çıkmaya çalışan 13 düzensiz göçmen yakalandı.

17.12.2019 12:38 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:54Yunanistan'a yüzerek kaçmaya çalıştı
'nın ilçesinde, biri yüzerek yurt dışına çıkmaya çalışan 13 düzensiz göçmen yakalandı.
Akyarlar açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, yüzerek 'a geçmeye çalışan bir kişiyi fark etti. Suriye uyruklu olduğu belirlenen düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Botu'na alındı.
Ekipler, Görecek Adası açıklarında durdurdukları botta, aralarında kadınların da bulunduğu Filistin ve Suriye uyruklu olmak üzere 12 düzensiz göçmen daha yakaladı.
Yakalanan toplam 13 düzensiz göçmenin işlemlerin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildiği öğrenildi.

Yunanistan, Bodrum, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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