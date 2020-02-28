Yunanistan Başbakanı Miçotakis, mülteciler için Türkiye sınırındaki güvenliği arttırdıklarını açıkladı

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Twitter'da yayınladığı mesajında, İdlip 'te yaşanan olaylardan sonra Yunanistan'ın yeni bir mülteci akınına karşı Türkiye ile olan sınırlarındaki güvenliği artırdığını açıkladı.

"MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ"

Miçotakis, sosyal medyada yaptığı açıklamada, " Suriye 'de yaşanan trajik olaylardan Yunanistan'ın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır ve başkalarının kararlarının sonuçlarına maruz kalmayacaktır. Türk-Yunan kara ve deniz sınırlarında büyük gruplar halinde önemli sayıda göçmen ve mülteci toplandı ve ülkeye yasa dışı olarak girmeye çalıştılar. Açık olmak istiyorum, Yunanistan'a hiçbir yasa dışı girişe müsamaha gösterilmeyecek. Sınırlarımızın güvenliğini artırıyoruz" ifadelerini kullandı.

GEÇİŞLER GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

Öte yandan Yunan basınındaki haberlerde, Yunanistan'ın Evros bölgesindeki Kastanies (Pazarkule) sınır kapısında geçişlerin, Avrupa'ya geçmek üzere Edirne'ye gelen yaklaşık 300 düzensiz göçmenin tampon bölgeye girmesi nedeniyle geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin İdlib kentinde artan gerilimin ardından Türkiye, sınırındaki mültecilerin Avrupa'ya geçişlerine engel olmayacağını duyurdu. Bu haberin ardından yüzlerce mülteci, Avrupa'ya geçiş için Türkiye'nin sınır kapılarına doğru harekete geçmişti.