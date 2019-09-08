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Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Erdoğan mülteciler konusunda bizi tehdit edemez

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Erdoğan mülteciler konusunda bizi tehdit edemez

08.09.2019 14:15 Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Erdoğan mülteciler konusunda bizi tehdit edemez

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mültecilerle ilgili 'gerekirse kapıları açarız' sözlerine tepki göstererek, "Sayın Erdoğan şunu anlamalı ki, mülteci sorunun çözmek için daha fazla kaynak sağlamak amacıyla Yunanistan'ı ve Avrupa Birliği'ni tehdit edemez." dedi.


Türkiye'nin Suriyelilerle ilgili şu ana kadar 40 milyar dolar harcadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa Birliği bize 3 milyar euro verdi. Oldu oldu, olmadı kapıları açarız onlar (AB) düşünsün." demişti.

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Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği, Yunanistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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